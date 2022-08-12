Чебоксары, 12 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает снижаться рождаемость, при этом сокращается уровень смертности. Это следует из предварительных данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

По информации статистиков, в январе–июне 2022 года в республике родился 4841 ребёнок, что на 493 меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Рождаемость упала на 9,2%.

Среди новорожденных 1610 детей были первенцами в семьях (33,3% от общего числа родившихся живыми), 1688 детей (34,9%) — вторыми, 1125 детей (23,2%) — третьими, 413 детей (8,6%) – четвертыми и более.

Число умерших за указанный сократилось на 1167 человек — всего в первом полугодии скончался 8201 житель Чувашии. Смертность уменьшилась на 12,5%.

Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза (в январе–июне 2021 года — в 1,8 раза).

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Чувашии родились 11 064 младенца, коэффициент рождаемости составил 9,2 случая на 1 тыс. человек населения (Россия — 9,6; ПФО — 9,1). Число родившихся по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 241 человека.