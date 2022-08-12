Москва, 12 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства уничтожена в ДНР российской авиацией. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, распространённой 12 августа.

U.S. Missile Defense Agency РЛС EL/M-2084

В ведомстве уточнили, что радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США находилась в окрестностях города Часов Яр Артёмовского района. Её уничтожили ВКС России.

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