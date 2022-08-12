Москва, 12 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS сбиты в воздухе в районе Новой Каховки Херсонской области. Об этом 12 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО «Ольха» в районе Чернобаевки Херсонской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Спартак и Егоровка (ДНР), а также Волхов Яр и Архангеловка Харьковской области.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено1732 беспилотных летательных аппарата, 267 самолётов, 146 вертолётов, 365 зенитных ракетных комплексов, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и миномётов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 4844 единицы специальной военной автомобильной техники.