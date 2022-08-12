Красноярск, , 13:22 — REGNUM Четверо мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийстве 41-летней жительницы Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В суде Pixabay.com

Расследование уголовного дела по факту жестокого убийства красноярки завершено. Двум жителям Березовского района края (24-летнему и 30-летнему), а также двум жителям Воронежской области (20-летнему и 34-летнему) предъявлено обвинение в грабеже, изнасиловании, убийстве и других преступлениях.

По версии следствия, 23 июля 2021 года мужчины приехали в кафе в Красноярске. Там они познакомились с потерпевшей. Около двух часов ночи, после закрытия кафе, мужчины предложили женщине продолжить совместное времяпровождение. На автомобиле «Лада Гранта», принадлежащем сожительнице одного из обвиняемых, они отправились в лесной массив.

Когда женщина уснула, двое злоумышленников похитили у неё ювелирные украшения. В лесу её изнасиловали трое мужчин.

После того как потерпевшая пришла в себя, двое мужчин похитили у неё телефон, деньги и банковскую карту. Чтобы заставить её выдать пин-код от карты, двое других обвиняемых лопатой выкопали для неё могилу.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые сожгли документы женщины, а затем задушили её, используя электрический провод в виде петли. Тело они спрятали в яме, присыпав землёй. Похищенные украшения мужчины сдали в ломбард. Затем они покинули территорию Красноярского края.

Родственники женщины обратились в правоохранительные органы с заявлением о её исчезновении. Тело красноярки нашли в лесу в Березовском районе 1 августа 2021 года. Обвиняемых арестовали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 22 897 преступлений (на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года), в том числе 6053 тяжких и особо тяжких, 127 убийств.

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