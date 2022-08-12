Донецк, 12 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удары по Донецку и Макеевке. Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В 11:52 с позиций в Красногоровке нанесён удар по Кировскому району Донецка. Всего выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

В 12:30 из Орловки обстреляна Макеевка. По Червоногвардейскому району выпущено три снаряда калибра 155 мм.