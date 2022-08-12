Белгород, 12 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки для предпринимателей, которые вели своё дело в приграничных районах Белгородской области, проработают власти. Вопрос обсудили 12 августа на бизнес-завтраке с представителями МСП, сообщил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Малый бизнес

С предпринимателями рассмотрели меры поддержки, запланированные в 2022 и 2023 годах. Для тех, кто вёл свой бизнес в приграничных территориях, возможно, изменят критерии к отраслям, условия и размер поддержки, не исключено увеличение площадей бизнес-инкубаторов. Следующую встречу с представителями МСП проведут в сентябре, а до ноября будет определена точная сумма господдержки в 2023 году в рамках формируемого бюджета.

«Самые популярные меры сохранятся — это микрофинансирование, субсидирование затрат при покупке производственного оборудования, компенсация расходов на инжиниринг, популяризацию и сертификацию продукции и услуг. В планах добавить возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, и на уплату аванса при заключении договора лизинга оборудования, а также предоставление льготных займов по стандартам Фонда развития промышленности. Среди федеральных мер — промышленная ипотека и новые льготные займы на инвестиционные цели», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, объём финансовой поддержки МСП на 2022 год в Белгородской области составил свыше 1,7 млрд рублей, к 1 августа освоено более 1,3 млрд рублей.