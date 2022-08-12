Белгородские власти дополнительно поддержат бизнес в приграничных районах
Белгород, 12 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки для предпринимателей, которые вели своё дело в приграничных районах Белгородской области, проработают власти. Вопрос обсудили 12 августа на бизнес-завтраке с представителями МСП, сообщил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.
С предпринимателями рассмотрели меры поддержки, запланированные в 2022 и 2023 годах. Для тех, кто вёл свой бизнес в приграничных территориях, возможно, изменят критерии к отраслям, условия и размер поддержки, не исключено увеличение площадей бизнес-инкубаторов. Следующую встречу с представителями МСП проведут в сентябре, а до ноября будет определена точная сумма господдержки в 2023 году в рамках формируемого бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, объём финансовой поддержки МСП на 2022 год в Белгородской области составил свыше 1,7 млрд рублей, к 1 августа освоено более 1,3 млрд рублей.