Москва, 12 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности, сообщили 12 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70 процентов списочной численности», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.