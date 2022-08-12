Бахмут, ДНР, 12 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Артёмовск — часть основной стратегической линии обороны ВСУ в Донбассе, поэтому для его удержания ВСУ приложат максимум усилий, отметил 12 августа в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Ранее российские военкоры сообщили, что штурмовым отрядам союзных сил удалось закрепиться в Артёмовске, бои идут в черте города.

Противник оказывает очень упорное сопротивление, пытаясь воспрепятствовать закреплению союзных войск непосредственно в городе, отметил Рожин.

«Впрочем, в Северодонецке и Лисичанске аналогичных усилий оказалось недостаточно», — добавил эксперт.