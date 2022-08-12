Уфа, 12 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Обстоятельства отравления пятерых подростков устанавливают следователи в Уфе. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По предварительным данным, утром 12 августа 2022 года хозяйка квартиры (родственница одной из девочек) обнаружила четырех девочек и одного мальчика в возрасте 14 и 15 лет в квартире без сознания.

После этого она обратилась за помощью.

Отмечается, что несовершеннолетние были срочно госпитализированы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.