Курган, , 13:18 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав детей-диабетиков, нуждающихся в обеспечении медицинскими изделиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сахарный диабет Pixabay.com

В ходе доследственной проверки по обращениям граждан установлено, что согласно заключениям врачебных комиссий городской детской поликлиники от 2021–2022 годов 20 несовершеннолетних детей с диагнозом «сахарный диабет» по жизненным показаниям в бесплатном порядке должны были быть обеспечены системами непрерывного мониторирования гликемии и расходными материалами к ним. Однако данные решения были отменены. Причём должностными лицами департамента здравоохранения Курганской области не приняты меры для своевременной покупки жизненно важных медизделий.

По факту в отношении должностных лиц регионального медицинского ведомства возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганские матери с конца декабря 2021 года пикетировали здания правительства и департамента здравоохранения Курганской области с просьбой заложить в региональный бюджет расходы на устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы у детей. Их в итоге поддержала прокуратура. Однако департамент здравоохранения Курганской области заявил, что системы непрерывного мониторинга глюкозы в утверждённый правительством РФ перечень обязательных бесплатных медицинских изделий не входит.

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