Донецк, 12 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В результате обстрела шахты имени Калинина в Донецке ранены двое мужчин, сообщил 12 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, получили ранения мужчины 1963 и 1964 годов рождения. Предположительно, пострадавшие являлись работниками склада, загоревшегося после прилёта.

При этом сама шахта не пострадала, поскольку удар пришёлся на территорию гаражного кооператива и склад.