При обстреле шахты в Донецке получили ранения двое мужчин
Донецк, 12 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В результате обстрела шахты имени Калинина в Донецке ранены двое мужчин, сообщил 12 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
По его словам, получили ранения мужчины 1963 и 1964 годов рождения. Предположительно, пострадавшие являлись работниками склада, загоревшегося после прилёта.
При этом сама шахта не пострадала, поскольку удар пришёлся на территорию гаражного кооператива и склад.