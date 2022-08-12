Екатеринбург, 12 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Свердловской области возрастает число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе обнаружили 490 пациентов с COVID-19. При этом 10 августа показатель составлял 457, а 9-го 387.

С начала пандемии в регионе выявили уже 454 934 случая COVID-19. Выздоровели 440 252 человека, из них 201 — за прошедшие сутки.

Ещё два человека скончались в Свердловской области по причине коронавирусной инфекции. Всего в регионе зафиксирован 10 791 летальный исход из-за ковида.