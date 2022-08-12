Ярославль, , 13:16 — REGNUM В Ярославле утвержден проект строительства газовой котельной рядом с ремонтируемой гостиницей «Юбилейная». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.

Юбилейная

Как ранее информировало ИА REGNUM гостиница «Юбилейная» закрылась на ремонт в июле 2021 года, 1 июля 2022 года со здания отеля демонтировали буквы его названия. Теперь стало известно, что собственник здания планирует рядом строительство водогрейной газовой котельной мощностью 3 мегаватт.

Проект вспомогательного сооружения 12 августа 2022 года получил положительное заключение госэкспертизы. Проектировщиком выступает ООО «Яргеопроект», а застройщиком АО «Ярославский технический углерод им. Орлова». Как известно, предприятие называют собственником отеля. В заключении экспертизы указано, что котельная необходима «для теплофикации гостиницы». Сроки строительства объекта неизвестны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле снимают вывеску с легендарной гостиницы