Ярославль, 12 августа 2022, 13:16 — REGNUM В Ярославле утвержден проект строительства газовой котельной рядом с ремонтируемой гостиницей «Юбилейная». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.

Юбилейная
Юбилейная

Как ранее информировало ИА REGNUM гостиница «Юбилейная» закрылась на ремонт в июле 2021 года, 1 июля 2022 года со здания отеля демонтировали буквы его названия. Теперь стало известно, что собственник здания планирует рядом строительство водогрейной газовой котельной мощностью 3 мегаватт.

Проект вспомогательного сооружения 12 августа 2022 года получил положительное заключение госэкспертизы. Проектировщиком выступает ООО «Яргеопроект», а застройщиком АО «Ярославский технический углерод им. Орлова». Как известно, предприятие называют собственником отеля. В заключении экспертизы указано, что котельная необходима «для теплофикации гостиницы». Сроки строительства объекта неизвестны.

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