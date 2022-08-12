Липецк, 12 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Липецкой области 12 августа выявлен 171 новый случай заражения коронавирусом — на 34 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы за сутки 13 человек. Всего зарегистрирован 154 тыс. 831 случай заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 943 человека выписаны, в том числе 20 — за последние сутки.

За весь период скончались 3812 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.