Москва, , 13:12 — REGNUM На территории Евросоюза есть атомные электростанции, на которых могут произойти случайности. Об этом 12 августа заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

Он прокомментировал ракетные и артиллерийские удары киевских войск по Запорожской АЭС, отметив, что снаряды ложатся всё ближе к реактору.

«Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев допустил, что карьера президента Украины Владимира Зеленского может закончиться трибуналом.