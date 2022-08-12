Москва, 12 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. На территории Евросоюза есть атомные электростанции, на которых могут произойти случайности. Об этом 12 августа заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

Он прокомментировал ракетные и артиллерийские удары киевских войск по Запорожской АЭС, отметив, что снаряды ложатся всё ближе к реактору.

«Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев допустил, что карьера президента Украины Владимира Зеленского может закончиться трибуналом.