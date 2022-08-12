Ижевск, 12 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Удмуртию уже поступила партия назальной вакцины от коронавируса, однако использовать препарат пока нельзя, поскольку нет специальных распылителей. Заявка на них подана в Минздрав России, сообщила в прямом эфире «Центра управления регионом» замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.

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Она уточнила, что информация об отгрузке распылителей будет получена в ближайшее время. Далее пройдет этап информирования населения и начнется вакцинация.

По словам Петренко, граждане могут самостоятельно выбирать, каким препаратом вакцинироваться, однако все равно следует прислушиваться к рекомендациям лечащего врача.

«На самом деле, назальная вакцина ничем не отличается, отличается только способ ее введения», — добавила замминистра. Это привычная вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), которая будет вводиться интраназальным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа прививку от коронавируса сделал 700 241 житель Удмуртии. Второй компонент препарата получили 560 720 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошли 189 913 жителей республики. Причем именно повторная вакцинация в настоящее время идет намного активнее первичных прививок.

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