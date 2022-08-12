Горно-Алтайск, , 13:11 — REGNUM Строительство и капремонт детских садов и школ в регионах Сибирского федерального округа возьмут под дополнительный контроль. Соответствующее поручение дал полпред президента в СФО Анатолий Серышев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Анатолий Серышев kremlin.ru

В ходе совещания он заявил о чрезвычайной важности рассматриваемого вопроса. По его результатам, по словам полпреда, граждане страны оценивают эффективность работы органов власти.

«Государство предоставляет нам механизм улучшения качества жизни людей, который мы должны проработать и внедрить. При необходимости нужно сообща, обмениваясь лучшими практиками искать способы решения возникающих сложностей», — отметил он.

В связи с этим Анатолий Серышев поручил главным федеральным инспекторам по сибирским регионам и сотрудникам прокуратуры обеспечить дополнительный контроль хода строительства детских садов и проведения капитального ремонта школ.