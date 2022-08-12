Пермь, , 13:10 — REGNUM В Пермском крае в больницы за сутки поступили 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий показатель превышен на шесть, сообщает 12 августа оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На территории региона выявили 459 новых заражений коронавирусом. Это на 84 больше, чем днём ранее. С начала пандемии зарегистрировано 376 800 носителей коронавируса.

Новые случаи отмечены в 32 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Чайковском, Краснокамске, Кунгуре, Кудымкаре, Пермском, Верещагинском, Бардымском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Звездном, Куединском, Губахинском, Чусовском, Юрлинском, Лысьвенском, Соликамском, Гремячинском, Добрянском, Кизеловском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Березовском, Гайнском, Косинском, Кочевском, Уинском, Еловском и Кишертском округах.