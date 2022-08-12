Пермь, 12 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Пермском крае в больницы за сутки поступили 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий показатель превышен на шесть, сообщает 12 августа оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На территории региона выявили 459 новых заражений коронавирусом. Это на 84 больше, чем днём ранее. С начала пандемии зарегистрировано 376 800 носителей коронавируса.

Новые случаи отмечены в 32 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Чайковском, Краснокамске, Кунгуре, Кудымкаре, Пермском, Верещагинском, Бардымском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Звездном, Куединском, Губахинском, Чусовском, Юрлинском, Лысьвенском, Соликамском, Гремячинском, Добрянском, Кизеловском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Березовском, Гайнском, Косинском, Кочевском, Уинском, Еловском и Кишертском округах.