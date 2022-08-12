Москва, , 13:10 — REGNUM Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации уничтожили до 100 украинских боевиков и девять единиц военной техники ВСУ. Об этом 12 августа сообщили в Министерство обороны России.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники», — говорится в новой сводке оборонного ведомства в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, военкор Юрий Котенок заявил, что потери киевской армии в ходе спецоперации на Украине измеряются в сотнях тысяч человек. По оценке военного аналитика Бориса Рожина, потери формирований Киева с февраля 2022 года достигают 50−70 тыс. только убитыми. К этой цифре стоит добавить раненых, пленных, дезертировавших и пропавших без вести.

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