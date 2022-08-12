Череповец, Вологодская область, 12 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. «Северсталь» получила тендер на производство и поставку 1363 тонн биметаллического проката для наружной обшивки носовой части корпуса головного линейного атомного ледокола «Россия» проекта 10 510. Об этом сообщает пресс-служба горно-металлургической компании.

Atomic-energy.ru Ледокол проекта 10510 «Лидер»

Из поставляемого «Северсталью» биметалла будет выполнена ледовая защита атомного ледокола «Россия», усиленная нижняя часть корпуса, которая непосредственно противостоит льдам.

«Первым и единственным до этого момента ледоколом с таким цельным ледовым поясом из биметалла был атомоход «50 лет Победы», спущенный на воду в 1993 году», — указано в сообщении.

Полный объём биметалла будет выпущен на стане 5000 листопрокатного цеха в Колпино при помощи нового метода пакетной прокатки. Для этих целей компанией за полгода был организован новый участок по производству биметаллических пакетов. Сумма инвестиций составила порядка 150 млн рублей.

«Благодаря комбинации слоев различных марок сталей биметаллический прокат обладает уникальным комплексом эксплуатационных и технологических характеристик, использование биметаллов позволяет экономно использовать дефицитные дорогостоящие материалы. Биметаллы также могут стать эффективной заменой импортной нержавеющей стали, существенно снижая затраты наших потребителей», — отметил Петр Мишнев, директор по техническому развитию и качеству «Северстали».

Помимо этого, для строительства ледокола «Россия» продолжаются поставки судостали повышенной прочности марки D40, высокой прочности и улучшенной свариваемости с гарантией сопротивляемости слоистым разрывам марки E500W арктического исполнения. Общий объем поставки судостали для строительства ледокола «Россия» составит порядка 15 тыс. тонн.

Отметим, что закладка атомохода состоялась 5 июля 2021 года на судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. Мощность судна составит 120 МВт. Основными задачами новых атомоходов-лидеров должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Срок ввода в эксплуатацию назначен на конец 2027 года.

4 августа 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. Отдельный раздел плана посвящён созданию судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта «Лидер», и развитию арктических судостроительных и судоремонтных производственных мощностей.

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Помимо этого, старт заводских ходовых испытаний ледокола «Урал», построенного по проектным требованиям 22 220, запланирован на сентябрь этого года. Кроме того, ожидается, что уже в сентябре «Урал» будет передан заказчику.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Астрахани на производственных площадках Объединенной судостроительной корпорации создали четыре блока бортовых секций весом 338 тонн для атомного ледокола «Чукотка» проекта 22 220 типа ЛК-60Я.

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