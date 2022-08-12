Москва, 12 августа 2022, 13:05 — REGNUM В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тыс. человек. Об этом 12 августа сообщили в Министерстве обороны России.
Как сообщало иарегунм, истребители Су-35С Западного военного округа поражают объекты украинской военной инфраструктуры в ходе спецоперации. Кадры боевой работы истребителей опубликованы 12 августа Министерством обороны России.
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