Москва, 12 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тыс. человек. Об этом 12 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тыс. человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители Су-35С Западного военного округа поражают объекты украинской военной инфраструктуры в ходе спецоперации. Кадры боевой работы истребителей опубликованы 12 августа Министерством обороны России.

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