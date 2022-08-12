Москва, , 13:04 — REGNUM Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подаст апелляционную жалобу на приговор, согласно которому ей предстоит провести девять лет в колонии. Об этом 12 августа заявил её адвокат Александр Бойков.

Бриттни Грайнер УГМК

«Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы, сегодня будем подавать», — цитирует Бойкова «РИА Новости Спорт».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Химкинский городской суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

В феврале она была задержана в аэропорту Шереметьево. На таможенном контроле у неё была обнаружена наркосодержащая жидкость.

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