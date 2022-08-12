Бахмут, ДНР, 12 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Штурмовым отрядам союзных войск удалось закрепиться в северо-восточной части Артёмовска (ДНР), сообщил 12 августа военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Бои идут в черте города.

Продолжается наступление и на позиции противника и в Соледаре, добавил военкор: отдельные отряды ВСУ оказывают очаговое сопротивление, укрываясь в многокилометровых соляных шахтах.