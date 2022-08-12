Джакарта, , 13:04 — REGNUM В результате пожара в начале августа сгорело около 560 гектаров леса в округе Самосир, провинции Северная Суматра в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

«5-9 августа 2022 года в Самосире произошли лесные пожары площадью 560 гектаров и в общей сложности 46 очагов возгорания», — заявил губернатор Северной Суматры Эди Рахмаяди 12 августа.

Чтобы предотвратить распространение пожаров, Эди Рахмаяди попросил местное правительство, военных и полицейских, а также все соответствующие учреждения и экологические организации быть наготове.

«За последний месяц даже произошло значительное увеличение количества горячих точек. В июне 2022 года зафиксировали 14 горячих точек, увеличившись до 146 точек в июле 2022 года», — отметил Эди Рахмаяди.

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