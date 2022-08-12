Нью-Йорк, США, , 13:04 — REGNUM В странах Евросоюза стоимость электроэнергии достигла рекордов из-за жары. Об этом 12 августа сообщает американское агентство Bloomberg.

Жара 34.mchs.gov.ru

По информации СМИ, стоимость электроэнергии стала рекордной из-за высокого спроса при ограниченном предложении. 11 августа цены на электроэнергию в Европе выросли до рекордных, поскольку сильная жара ограничивает возможности для подачи энергии, а во Франции бушуют лесные пожары.

Агентство указывает, что сильная жара усилила спрос и усугубила проблемы с предложением электроэнергии. Водные пути, которые используются для выработки энергии на ГЭС и охлаждения на атомных станциях, пересыхают. В особенно тяжёлом положении находится Франция, где выключено более половины энергоблоков АЭС, они находятся на техобслуживании.