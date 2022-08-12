Воронеж, 12 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 40 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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12 августа выявлено 464 случая заражения коронавирусной инфекцией — на 48 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 395 тыс. 899 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 383 тыс. 859 пациентов, в том числе 93 — за последние сутки.

Всего скончались 8365 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.