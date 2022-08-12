Чебоксары, , 13:04 — REGNUM В Чувашии здание в Новочебоксарске будет возвращено из государственной собственности в муниципальную казну. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Клоуны Дарья Драй © ИА REGNUM

Администрации Новочебоксарска передаётся нежилое помещение, расположенное по улице Винокурова, 42, где ранее был бывший кинотеатр «Атал». Это здание общей площадью 1989,9 кв. метра, являющееся государственной собственностью и закреплённое на праве оперативного управления за автономным учреждением «Чувашский государственный экспериментальный театр драмы» (подведомственное минкультуры).

Как следует из распоряжения, помещение передаётся в муниципальную собственность безвозмездно. Передача будет завершена к 1 августа 2023 года.

Данное решение принимается на основании федерального закона о защите конкуренции и республиканского закона об управлении государственной собственностью.

Напомним, что экспериментальный театр драмы является самым молодым профессиональным театром в Чувашии. Он был открыт 1 апреля 1995 года, работает в жанре пантомимы и клоунады.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее минкультуры Чувашии предлагало разместить экспериментальный театр драмы в здании бывшего кинотеатра «Атал» в Новочебоксарске. В конце 2020 года, когда республикой руководил Михаил Игнатьев, здание передали из муниципальной собственности в республиканскую. Кинотеатр в Новочебоксарске закрылся в 2018 году.