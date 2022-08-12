Чебоксары, 12 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Чувашии здание в Новочебоксарске будет возвращено из государственной собственности в муниципальную казну. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Клоуны

Администрации Новочебоксарска передаётся нежилое помещение, расположенное по улице Винокурова, 42, где ранее был бывший кинотеатр «Атал». Это здание общей площадью 1989,9 кв. метра, являющееся государственной собственностью и закреплённое на праве оперативного управления за автономным учреждением «Чувашский государственный экспериментальный театр драмы» (подведомственное минкультуры).

Как следует из распоряжения, помещение передаётся в муниципальную собственность безвозмездно. Передача будет завершена к 1 августа 2023 года.

Данное решение принимается на основании федерального закона о защите конкуренции и республиканского закона об управлении государственной собственностью.

Напомним, что экспериментальный театр драмы является самым молодым профессиональным театром в Чувашии. Он был открыт 1 апреля 1995 года, работает в жанре пантомимы и клоунады.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее минкультуры Чувашии предлагало разместить экспериментальный театр драмы в здании бывшего кинотеатра «Атал» в Новочебоксарске. В конце 2020 года, когда республикой руководил Михаил Игнатьев, здание передали из муниципальной собственности в республиканскую. Кинотеатр в Новочебоксарске закрылся в 2018 году.