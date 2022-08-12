Оренбург, , 13:03 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 145 заражений коронавирусом. Это на 19 случаев больше предыдущего суточного показателя, сообщает 12 августа оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В августе начался существенный подъем заболеваемости. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 219 368 носителей коронавируса.

На сегодняшний день в стационарах лечатся 79 человек с коронавирусной инфекцией. Трое находятся в тяжёлом состоянии. Кислородную поддержку получают 16 пациентов.

Вторые сутки подряд показатель госпитализаций держится на одном уровне. В больницы поступают по 14 человек с COVID-19.