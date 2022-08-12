Челябинск, , 13:04 — REGNUM Родители и другие законные представители детей, выпавших из окон, подлежат привлечению к ответственности. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Вид наказания зависит от наступивших последствий. Взрослых могут привлечь по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, то есть за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Также может грозить ответственность по статьям УК РФ, предусматривающим наказание за причинение смерти по неосторожности, неосторожного причинения здоровью тяжкого вреда и оставление в опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, за июнь и июль в Челябинской области из окон выпали 13 детей. Из них двое погибли.

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