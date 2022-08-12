Челябинск, 12 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Родители и другие законные представители детей, выпавших из окон, подлежат привлечению к ответственности. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Вид наказания зависит от наступивших последствий. Взрослых могут привлечь по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, то есть за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Также может грозить ответственность по статьям УК РФ, предусматривающим наказание за причинение смерти по неосторожности, неосторожного причинения здоровью тяжкого вреда и оставление в опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, за июнь и июль в Челябинской области из окон выпали 13 детей. Из них двое погибли.