Горно-Алтайск, , 13:02 — REGNUM В Алтайском крае предусмотрен недостаточный объём внебюджетных инвестиций. Об этом 12 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ну 600 млн внебюджетных инвестиций — маловато. Просто сегодня я видел большое количество инвесторов, которые обладают значительными ресурсами и большими планами. Так что здесь, мне кажется, можно поработать», — заявил Мишустин.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ответил, что в регионе много мелких проектов малого и среднего предпринимательство, из-за чего объёмы внебюджетных инвестиций снижаются на фоне предыдущих лет. Однако премьер-министр не увидел в этом препятствия для финансирования.

«А причём тут это? У вас в плане получение внебюджетных инвестиций, которые выделяются — 600 миллионов частных инвестиций. Я уверен абсолютно, что потенциал здесь есть!» — указал он.