* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:00 — REGNUM Министр горнодобывающей промышленности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что в скором времени на тендер будет выставлена разработка 150 небольших шахт в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Шахта DariuszSankowski

Шахабуддин Делавар заявил на конференции «Привлечение национальных и международных инвесторов», что только отечественные компании могут инвестировать в небольшие шахты.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели конференцию 11 августа в Кабуле с целью привлечения внутренних и иностранных инвесторов. В ходе конференции Делавар отметил, что разработка небольших рудников в Афганистане предназначена для внутренних инвесторов. При этом если иностранная компания хочет инвестировать в небольшие шахты Афганистана, её главой должен быть гражданин Афганистана, подчеркнул министр.

Мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра, на этой встрече также попросил отечественных и иностранных инвесторов вкладывать деньги в Афганистан. Он сказал, что почва для инвестиций в Афганистане создана.

Когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришёл к власти в Афганистане, и иностранная помощь была прекращена, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сосредоточился на добыче полезных ископаемых собственными силами.

Ранее Наргис Нахан, министр шахт Афганистана в предыдущем правительстве, заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали шахты Афганистана в течение последних 20 лет для дестабилизации страны, а теперь они наносят ущерб недрам, хищнически извлекая и продавая полезные ископаемые странам региона. Окружающей среде Афганистана нанесён серьёзный ущерб.

В интервью газете Farsi Independent она сказала: »Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписывает множество контрактов с компаниями и странами региона, которые нарушают национальные и международные стандарты и опасно ускоряют разработку недр».