Запорожье, Украина, 12 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Киевскому режиму нужно объяснить, что удары по Запорожской АЭС несут угрозу ядерной катастрофы, написал 12 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

«Так как это делается украинской стороной намеренно, то приравнивается к ядерной атаке», — считает военкор.

В свете ядерной доктрины России в Москве могут рассмотреть вариант нанесения «упреждающего удара по командному центру очень маленькой, но ядерной бомбой», добавил Руденко.