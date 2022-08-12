Лима, , 12:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Перу объявило о назначении новых представителей Перу в Организации объединенных наций Луиса Чавеса и в Организации американских государств Мануэля Талаверы. Об этом пишет Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

До новой миссии Чавес был заместителем министра иностранных дел и заменит ушедшего в отставку Мануэля Родригеса Куадроса.

Талавера, который ранее также был заместителем министра иностранных дел, покинет пост посла в Мексике и сменит в ОАГ Гарольда Форсайта.