Потсдам, Германия, 12 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Возможность использования трёх своих атомных электростанций (АЭС) для производства электричества изучают в данный момент в ФРГ. Об этом 12 августа рассказал журналистам канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Потсдам.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Как отметил Шольц, в данный момент в Германии для экономии газа рассматривают вариант расконсервирования угольных электростанций, так как это будет способствовать снятию напряженности в этой сфере.

«Вы знаете, что мы очень тщательно изучаем, есть ли смысл пролонгировать работу трех еще действующих АЭС, чьи мощности мы могли бы еще использовать этой зимой», — сказал он.

Отметим, на сегодняшний день в Германии функционируют три АЭС, которые, согласно плану, должны быть отключены от сети 31 декабря 2022 года. При этом из-за газового кризиса в стране вновь начались дебаты о том, чтобы продлить время использования этих станций.