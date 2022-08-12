Москва, , 12:58 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов предложил главе правительства России Михаилу Мишустину рассмотреть возможность выделить дополнительные федеральные субсидии на комплексное решение проблемы перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в Крым на время курортного сезона, передает корреспондент 12 августа.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

По словам Миронова, в своём письме на имя премьер-министра он предложил субсидировать билеты на поезда для наименее обеспеченных групп граждан и увеличении количества железнодорожных пассажирских составов, курсирующих в сторону Крыма. Депутат отметил, что в 2021 году полуостров посетило более 9,5 миллиона человек, а по итогам нынешнего года число туристов окажется в разы меньше, чем планировалось этой весной.

«В первую очередь это связано с введением временных ограничений авиаполётов, а автомобильный и железнодорожный транспорт не удовлетворяют возросший спрос на перевозки», — сказал Миронов.

Он привел данные оператора железнодорожных перевозок, согласно которым поезда «Таврия» каждую неделю перевозят в среднем 50 тысяч человек.

«В январе 2019 года Правительство России утвердило государственную программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Одним из её результатов должно стать улучшение транспортной доступности Крымского полуострова, но средств на сегодняшний день для этого недостаточно. Учитывая сложившуюся ситуацию, для увеличения пассажиропотока в 2023 году и решения транспортных проблем Крыма и Севастополя необходимо выделить дополнительные средства из федерального бюджета», — считает Сергей Миронов.

Напомним, ранее Мишустин объявил о решении запустить программу туристического кэшбека с 1 октября по 25 декабря.

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