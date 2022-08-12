Лиски, Воронежская область, , 12:58 — REGNUM В городе Лиски Воронежской области мужчина применил насилие в отношении учительницы английского языка в городе после того, как женщина заступилась на улице за детей. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

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Это произошло 10 августа. У женщины диагностировали контузию глаза и сотрясение головного мозга.

Полиция проводит проверку по данному факту. Следственные органы СК России по Воронежской области инициировали передачу материалов в свое производство.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.