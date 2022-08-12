Москва, 12 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Вернуть материнский капитал, потраченный на улучшение жилищных условий, можно, но при определенных условиях, считает председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева. Корреспонденту ИА REGNUM она пояснила:

ИА REGNUM Материнский капитал

«Приобретение жилого помещения с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала обязывает лиц, использующих данные средства, исполнить обязательство об оформлении имущественных прав членов семьи владельца сертификата, в том числе, несовершеннолетних детей.

В случае расторжения договора купли-продажи квартиры право собственности на квартиру прекращается, следовательно, возникает обязанность возвратить материнский капитал.

Для этого можно обратиться в Пенсионный фонд и перечислить денежные средства по реквизитам. Поскольку жилье не приобретено, а сумма материнского капитала возвращена, семья считается не утратившей право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Такая позиция отражена в «Обзоре судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал», утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016 г. (п. 9).

В случае мошеннической сделки ситуация гораздо хуже, поскольку сделка сначала должна быть признана недействительной, а материнский капитал возвращен за счет лиц, виновных в мошенничестве. На практике такое маловероятно, что приводит к невозможности повторного использования материнского капитала.

Когда речь идет о возврате материнского капитала, потраченного на ипотеку: семья купила квартиру в ипотеку; кредитный договор был частично-досрочно погашен за счет использования средств материнского капитала; семья дала нотариальное обязательство перед Пенсионным Фондом РФ после погашения задолженности по кредитному договору переоформить квартиру в долевую собственность в том числе детей.

К примеру, в связи с изменением финансового положения семья обратились в банк с заявлением о продаже квартиры для погашения кредитных обязательств и получила уведомление от Банка о том, что Банк не возражает против проведения сделки купли-продажи Квартиры при выполнении следующих условий: сохранение обременения (залога) на Квартиру в пользу Банка; указание в договоре купли-продажи Квартиры сведений о том, что она находится в залоге у Банка; полное погашение задолженности по Договору (основной долг проценты, иные платежи, предусмотренные Договором) за счет денежных средств, поступивших от продажи квартиры; осуществление действий по погашению регистрационной записи об ипотеке Квартиры только после полного исполнения обязательств по Договору.

В случае продажи квартиры. в первую очередь, погасятся обязательства истцов перед банком и остатка денежных средств не хватит для приобретения нового жилья. Следовательно, материальное положение детей не улучшится за счет использования средств материнского капитала и семья понимала свою обязаннность возвратить полученные денежные средства.

Семья обращается в Пенсионный фонд с заявлением, в котором просит предоставить данные о сумме материнского капитала, который необходимо вернуть и реквизиты счета, на который необходимо перечислить денежные средства. И платежным поручением перечисляет денежные средства.

Сам по себе факт возврата денежных средств Пенсионному фонду без восстановления права на материнский (семейный) капитал не прекращает нотариально удостоверенные обязательства семьи оформить в соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Поскольку жилищные условия детей фактически не улучшены, денежные средства возвращены в пенсионный фонд, право на использование средств материнского капитала семья не утратила, а нотариальные обязательства по распределению долей в квартире прекратились. Но процедура фиксации этого предполагает обращение в суд с требованиями признать за матерью право на дополнительные меры государственной поддержки — средства материнского (семейного) капитала и обязать Пенсионный фонд восстановить право матери на дополнительные меры государственной поддержки — средства материнского (семейного) капитала.

Также следует признать удостоверенное нотариусом обязательство оформить в соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения прекращенным.

Данная позиция отвечает требованиям действующего законодательства и согласуется с позицией, отраженной в «Обзоре судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал», утверждённой Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016 г. (п. 9)».

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный федеральной компанией «Этажи», показал: почти треть респондентов приобретают квартиры в новостройках с целью улучшения жилищных условий после продажи имеющейся у них недвижимости, еще 27% опрошенных совершают такую покупку впервые для переезда из съемной квартиры.

При этом 13% — покупают жилье для своих детей, 12% — с целью инвестиций, 9% — для использования материнского капитала и других форм госльгот, 6% — для переезда из одного района города в другой.

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