Москва, 12 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с докладом по вопросам обеспечения безопасности на оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. Кадры совещания показал 12 августа телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Сергей Шойгу

«У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова на военном направлении», — сказал Путин.

Он отметил, что докладчик — Сергей Шойгу.

Оперативное совещание с членами Совбеза президент проводил по видеоконференцсвязи из Ново-Огарёво.

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