Шойгу доложил Путину о ситуации с военной безопасностью
Москва, 12 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с докладом по вопросам обеспечения безопасности на оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России. Кадры совещания показал 12 августа телеканал «Россия 24».
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Сергей Шойгу
«У нас сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова на военном направлении», — сказал Путин.
Он отметил, что докладчик — Сергей Шойгу.
Оперативное совещание с членами Совбеза президент проводил по видеоконференцсвязи из Ново-Огарёво.
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