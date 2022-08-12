Томск, 12 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Томской области выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом, 30 из них госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 134 346.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 155 пациентов, в том числе 31 за последние сутки. Скончались, по данным на 12 августа, 877 человек.