Москва, , 12:57 — REGNUM За право принять музыкальный конкурс «Евровидение-2023» планируют побороть семь городов Великобритании. Информация об этом опубликована сегодня, 12 августа, в Twitter-аккаунте конкурса.

«Евровидение» hentilpej

Предполагается, что в борьбу вступят такие британские горрода как Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

Всего интерес к проведению музыкального конкурса «Евровидение-2023» проявили 20 городов по всей Великобритании. Ранее «Евровидение» уже проходило в Бирмингем в 1998 году, в Глазго — в 2008 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на музыкальном конкурсе «Евровидение—2022» победила украинская группа Kalush Orchestra. Но в целях безопасности конкурс было решено провести в Британии.

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