Сеул, , 12:58 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссера Пак Чан Ука «Решение уйти» будет представлять Южную Корею на «Оскаре» в 2023 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского совета по кинематографии (KOFIC).

Оскар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что картина поборется за звание лучшего полнометражного фильма на иностранном языке.

Известно, что на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» данной награды был удостоен фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты».

Фильм «Решение уйти» повествует о детективе, которые расследует загадочное дело о гибели мужчины в горах и который влюбляется во вдову, которая может быть причастна к делу.

На Каннском кинофестивале картина была удостоена приза за лучшую режиссуру.