Сеул, 12 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Фильм южнокорейского режиссера Пак Чан Ука «Решение уйти» будет представлять Южную Корею на «Оскаре» в 2023 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского совета по кинематографии (KOFIC).

Иван Шилов ИА REGNUM Оскар

Сообщается, что картина поборется за звание лучшего полнометражного фильма на иностранном языке.

Известно, что на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» данной награды был удостоен фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты».

Фильм «Решение уйти» повествует о детективе, которые расследует загадочное дело о гибели мужчины в горах и который влюбляется во вдову, которая может быть причастна к делу.

На Каннском кинофестивале картина была удостоена приза за лучшую режиссуру.