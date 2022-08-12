Вашингтон, 12 августа 2022, 13:30 — REGNUM Американский рэпер YG (Кинон Дэйкуон Рэй Джексон) представил новую композицию под названием Toxic. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 12 августа.

Рэпер YG
Рэпер YG
Цитата из видеоклипа Swag

В опубликованной песне музыкант рассуждает на тему любовных отношений и их скоротечности в современном мире. Ожидается, что Toxic войдёт в предстоящий альбом YG под названием Pray For Me.

Напомним, релиз Pray For Me ожидается в течение 2022 года. Пластинка станет седьмым полноформатным проектом рэпера.

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