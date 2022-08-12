Вашингтон, 12 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Американский рэпер YG (Кинон Дэйкуон Рэй Джексон) представил новую композицию под названием Toxic. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 12 августа.

Цитата из видеоклипа Swag Рэпер YG

В опубликованной песне музыкант рассуждает на тему любовных отношений и их скоротечности в современном мире. Ожидается, что Toxic войдёт в предстоящий альбом YG под названием Pray For Me.

Напомним, релиз Pray For Me ожидается в течение 2022 года. Пластинка станет седьмым полноформатным проектом рэпера.