Москва, 12 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Члены украинских нацбатов расстреливали беременных женщин, сообщил RT командир штурмового 15-го интернационального отряда с позывным Горец.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военнослужащий приехал из Абхазии защищать Донбасс. Он находится в больнице и проходит лечение — ему ампутировали ногу после подрыва на запрещённой мине.

Горец рассказал, что продолжает «удалённо» участвовать в спецоперации, находясь на связи с батальоном. Он рассказал о зверствах националистов, которым стал свидетелем.

«Они [члены нацбатов] женщин расстреливали, «чтобы русские не рождались», беременных женщин…» — сказал боец в интервью телеканалу.